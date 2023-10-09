الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية. واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية وجاهزيتها، والواجبات والمهام التي تقوم بها تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية الشرقية. --(بترا) ل م/ن ح/رق 09/10/2023 18:19:33

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