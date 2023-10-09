الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية
التاريخ
10/9/2023 2:38:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية وجاهزيتها، والواجبات والمهام التي تقوم بها تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية الشرقية.
--(بترا)
ل م/ن ح/رق
09/10/2023 18:19:33
MENAFN09102023000117011021ID1107215738
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