مشاركة أردنية في معرض تراثنا للحرف اليدوية في القاهرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 9 تشرين الأول (بترا)- يشارك الأردن في معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية"، الذي افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دورته الخامسة، أمس الأحد، في مركز المعارض الدولية في العاصمة المصرية القاهرة.
وزار الرئيس السيسي الجناح الأردني، خلال تجوّله في أجنحة المعرض، الذي يأتي بتنظيم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستمر حتى منتصف الشهر الحالي.
واستمع بحضور السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، إلى شرح عن الجناح الذي ضم معروضات تراثية وحرفية أردنية تم تطويرها وتحديثها، بما يتواكب مع التطوّر المعاصر والحفاظ على رمزيتها التراثية ومن البيئة المحلية، بما في ذلك الملابس والأدوات والفخاريات وغيرها من المنتجات الحرفية.
ومثّل الأردن في المعرض منصة الحرفيين الأردنيين "CARFAT" التي تعتبر من أبرز منصات التسويق النوعية والمتخصصة، التي تتبنى دعم الحرفيين وخدمة أصحاب المشاريع الحرفية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بشكل مجاني، عبر توفير مساحة لعرض وتسويق المنتجات، وبما يوفر فرص استثمارية.
وأعرب السفير العضايلة عن تقديره لزيارة الرئيس السيسي، يرافقه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين، مشيراً إلى التعاون والتبادل بين الأردن ومصر في مجالات الصناعة.
ويشارك في المعرض، الذي يشكّل نافذة للحرفيين والمبدعين لعرض المنتجات الحرفية والتراثية لبلدانهم، 6 دول عربية وهي: الأردن، والسعودية، والبحرين، والإمارات، والجزائر، وتونس، حيث مثّل كل منها جناح عرض لمنتجات حرفية وتراثية لكل دولة، إضافة إلى العديد من الجمعيات والمؤسسات المصرية التي تعنى بقطاع الحرف التراثية.
وقالت مدير العمليات في المنصة شهد الشوبكي، إن المشاركة في المعرض بمكانته العربية، وفّرت فرصة للمشاركة الفاعلة والاطلاع على حرف ومنتجات من مختلف الدول، وإمكانية الاستفادة منها وتبادل التجارب، مستعرضة ما تضمنه الجناح من منتجات حرفية تعكس التراث والبيئة الأردنية، ويتم إنتاجها وتقديمها بطريقة تجمع الحداثة والإبداع.
--(بترا)
ن ا/م د/رق
09/10/2023 16:31:47
MENAFN09102023000117011021ID1107215736
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