مشاركة أردنية في معرض تراثنا للحرف اليدوية في القاهرة

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القاهرة 9 تشرين الأول (بترا)- يشارك الأردن في معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية"، الذي افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دورته الخامسة، أمس الأحد، في مركز المعارض الدولية في العاصمة المصرية القاهرة.

وزار الرئيس السيسي الجناح الأردني، خلال تجوّله في أجنحة المعرض، الذي يأتي بتنظيم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستمر حتى منتصف الشهر الحالي.

واستمع بحضور السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، إلى شرح عن الجناح الذي ضم معروضات تراثية وحرفية أردنية تم تطويرها وتحديثها، بما يتواكب مع التطوّر المعاصر والحفاظ على رمزيتها التراثية ومن البيئة المحلية، بما في ذلك الملابس والأدوات والفخاريات وغيرها من المنتجات الحرفية.

ومثّل الأردن في المعرض منصة الحرفيين الأردنيين "CARFAT" التي تعتبر من أبرز منصات التسويق النوعية والمتخصصة، التي تتبنى دعم الحرفيين وخدمة أصحاب المشاريع الحرفية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بشكل مجاني، عبر توفير مساحة لعرض وتسويق المنتجات، وبما يوفر فرص استثمارية.

وأعرب السفير العضايلة عن تقديره لزيارة الرئيس السيسي، يرافقه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين، مشيراً إلى التعاون والتبادل بين الأردن ومصر في مجالات الصناعة.

ويشارك في المعرض، الذي يشكّل نافذة للحرفيين والمبدعين لعرض المنتجات الحرفية والتراثية لبلدانهم، 6 دول عربية وهي: الأردن، والسعودية، والبحرين، والإمارات، والجزائر، وتونس، حيث مثّل كل منها جناح عرض لمنتجات حرفية وتراثية لكل دولة، إضافة إلى العديد من الجمعيات والمؤسسات المصرية التي تعنى بقطاع الحرف التراثية.

وقالت مدير العمليات في المنصة شهد الشوبكي، إن المشاركة في المعرض بمكانته العربية، وفّرت فرصة للمشاركة الفاعلة والاطلاع على حرف ومنتجات من مختلف الدول، وإمكانية الاستفادة منها وتبادل التجارب، مستعرضة ما تضمنه الجناح من منتجات حرفية تعكس التراث والبيئة الأردنية، ويتم إنتاجها وتقديمها بطريقة تجمع الحداثة والإبداع.

--(بترا)

ن ا/م د/رق

09/10/2023 16:31:47

