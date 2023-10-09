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وزير التربية والتعليم يلتقي نقيب المهندسين الزراعيين

10/9/2023 2:38:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- استقبل وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في مكتبه اليوم الاثنين، نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة ورئيس اللجنة التحضيرية لورشة التعليم الزراعي الدكتور رضا الخوالدة وعضو اللجنة الدكتور معن شقوارة.
وبحث الطرفان أوجه التعاون والشراكة لتطوير مهنة الهندسة الزراعية من خلال المراجعة المستمرة لسياسات التعليم الزراعي في الجامعات والمعاهد الأردنية وتطويرها لضمان تحسين نوعية وكفاءة الخريجين في الجوانب النظرية والعملية وبما يتواءم ومتطلبات سوق العمل داخلياً وخارجياً.
وتوافق الطرفان على عقد ورشة عمل متخصصة برعاية الوزير، ومشاركة عدد من المتخصصين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الزراعية للخروج بتوصيات توافقية تطور من سياسات التعليم الزراعي العالي في المملكة، لضمان أفضل نوعية وكفاءة ممكنة للخريجين.
من جانب آخر، بحث أبو نقطة مطلب المهندسين الزراعيين العاملين في الجامعات المتعلق برفع العلاوة الفنية تحقيقاً للعدالة ومساواة لهم ببقية زملائهم و نظرائهم وتقديراً لجهودهم.
--(بترا)
ع ح/م د/ ف ق
09/10/2023 16:46:35

MENAFN09102023000117011021ID1107215735

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