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التربية: تعديل أوقات الدوام في المدارس

10/9/2023 2:38:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم، في تعميم لمديرياتها كافة، عن تعديل أوقات الدوام في المدارس، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 تشرين الأول الحالي وحتى يوم الأحد 14 نيسان 2024.
وجاء في التعميم، أن دوام مدارس الفترة الواحدة، سيبدأ فيها الطابور الصباحي الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 ومدتها 45 دقيقة.
وقال التعميم إن دوام مدارس الفترتين، سيبدأ الطابور للفترة الصباحية، الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30، في حين أن دوام الفترة المسائية يبدأ الطابور، الساعة 12:50 والحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهراً، وتكون مدة الحصة فيهما 35 دقيقة، وإلغاء الاستراحة بين الحصص الدراسية.
وأكد التعميم على فتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة.
--(بترا)
ع س/م د/رق
09/10/2023 18:09:19

MENAFN09102023000117011021ID1107215734

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