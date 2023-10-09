التربية: تعديل أوقات الدوام في المدارس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم، في تعميم لمديرياتها كافة، عن تعديل أوقات الدوام في المدارس، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 تشرين الأول الحالي وحتى يوم الأحد 14 نيسان 2024.
وجاء في التعميم، أن دوام مدارس الفترة الواحدة، سيبدأ فيها الطابور الصباحي الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 ومدتها 45 دقيقة.
وقال التعميم إن دوام مدارس الفترتين، سيبدأ الطابور للفترة الصباحية، الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30، في حين أن دوام الفترة المسائية يبدأ الطابور، الساعة 12:50 والحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهراً، وتكون مدة الحصة فيهما 35 دقيقة، وإلغاء الاستراحة بين الحصص الدراسية.
وأكد التعميم على فتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة.
--(بترا)
ع س/م د/رق
09/10/2023 18:09:19
MENAFN09102023000117011021ID1107215734
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