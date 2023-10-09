الاحتلال يقصف 4 منازل في غزة
التاريخ
10/9/2023 2:38:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت 4 منازل في منطقة الرمال الجنوبي بمدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.
وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلا في شارع الوحدة بمدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/م ف/رق
09/10/2023 15:47:30
MENAFN09102023000117011021ID1107215733
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