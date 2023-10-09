الاحتلال الإسرائيلي يدمر 5 مساجد في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يدمر 5 مساجد في غزة
التاريخ
10/9/2023 2:38:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال دمر 5 مساجد كلياً في عدوانه على قطاع غزة.
والمساجد التي جرى تدميرها، (الحبيب محمد في خان يونس، وسعد الأنصار في بيت لاهيا، واليرموك -الرمال، وأحمد ياسين بمخيم الشاطئ، والغربي بمخيم الشاطئ).
--(بترا)
أ ش/رق
09/10/2023 15:41:34
MENAFN09102023000117011021ID1107215732
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