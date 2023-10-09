اجتماع وزاري طارئ لمجلس الجامعة العربية الأربعاء

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 9 تشرين الأول (بترا)- يعقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بعد غد الأربعاء بمقر الجامعة، اجتماعا طارئا لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن الاجتماع الوزاري الطارئ سينعقد بناء على طلب دولة فلسطين، ويأتي في ظل عدوان إسرائيلي مستمر خلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، وأدى إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من منازلهم.

--(بترا)

ن ا/ ن ح/رق

09/10/2023 17:27:56