اجتماع وزاري طارئ لمجلس الجامعة العربية الأربعاء

اجتماع وزاري طارئ لمجلس الجامعة العربية الأربعاء
التاريخ
10/9/2023 2:38:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 9 تشرين الأول (بترا)- يعقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بعد غد الأربعاء بمقر الجامعة، اجتماعا طارئا لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن الاجتماع الوزاري الطارئ سينعقد بناء على طلب دولة فلسطين، ويأتي في ظل عدوان إسرائيلي مستمر خلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، وأدى إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من منازلهم.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/رق
09/10/2023 17:27:56
MENAFN09102023000117011021ID1107215731
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