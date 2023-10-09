الاتحاد الأوروبي يوقف مساعداته التنموية المخصصة للفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أعلن المفوض الأوروبي، أوليفر فارهيلي، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مدفوعات مساعداته التنموية للفلسطينيين، وقرر إعادة تقييم جميع برامجه الحالية البالغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو.
وقال فارهيلي، وهو المفوض المسؤول عن شؤون التوسع والجوار بالاتحاد الأوروبي، وبحسب مانقلت يورونيوز، "لقد تم تعليق جميع المدفوعات على الفور، ومراجعة جميع المشاريع وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر وإعادة تقييم البرنامج بأكمله".
--(بترا)
رصد/ف ق/م ف/رق
09/10/2023 17:25:38
MENAFN09102023000117011021ID1107215730
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