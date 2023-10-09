الاتحاد الأوروبي يوقف مساعداته التنموية المخصصة للفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أعلن المفوض الأوروبي، أوليفر فارهيلي، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مدفوعات مساعداته التنموية للفلسطينيين، وقرر إعادة تقييم جميع برامجه الحالية البالغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو.

وقال فارهيلي، وهو المفوض المسؤول عن شؤون التوسع والجوار بالاتحاد الأوروبي، وبحسب مانقلت يورونيوز، "لقد تم تعليق جميع المدفوعات على الفور، ومراجعة جميع المشاريع وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر وإعادة تقييم البرنامج بأكمله".

--(بترا)

رصد/ف ق/م ف/رق

09/10/2023 17:25:38