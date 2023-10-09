لجنة فلسطين في الأعيان تدعو لتحرك عربي دولي حيال ما يجري على الساحة الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- دعت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، برئاسة العين نايف القاضي إلى ضرورة التحرك عربياً ودولياً من أجل وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية وتداعياته الخطيرة على الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، إنها تابعت التطورات والأحداث الخطيرة التي تجري على الساحة الفلسطينية أخيرا، والممارسات التي يقوم بها المستوطنون بحماية شرطة وجيش الاحتلال، والاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تابعت اللجنة، التصعيد الممنهج الذي تقوم به سلطات الاحتلال في القدس والضفة وغزة، ورد الفعل الفلسطيني على سلوك الحكومة الإسرائيلية العنصرية المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني الصامد الصابر المرابط من أجل كرامته والحفاظ على حقه في مواجهة هذا العدوان المتنكر لكل الأعراف والقوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وأشارت اللجنة إلى تأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني حيال موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين.

وتتطرق بيان اللجنة إلى الاتصال الهاتفي، الذي أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن مع جلالة الملك، إذ أكد جلالته "أنّه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ونوهت اللجنة إلى أن جلالته جدد في اتصالات هاتفية مع أخيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من الرؤساء العرب على ضرورة تكثيف الجهود عربياً وإقليمياً ودولياً لوقف التصعيد في غزة وجوارها والمطالبة بضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني.

وأكدت اللجنة أن الحرب الجديدة كان سببها الأول هو عدم انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 70 عاماً، والثاني هو العدوان المستمر الذي يقوم به المستوطنون في القدس والضفة ومحاولات تغيير الطابع التاريخي والقانوني المعترف به فلسطينياً وعربياً ودولياً.

--(بترا)

م ش/م ف

09/10/2023 17:22:36