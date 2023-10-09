الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدا غرب غزة

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مسجدا غرب غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مسجد العباس، غرب غزة؛ مما أدى إلى تدميره. --(بترا) أ ش/م د/رق 09/10/2023 17:30:48

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