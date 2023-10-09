الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدا غرب غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدا غرب غزة
التاريخ
10/9/2023 2:38:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مسجدا غرب غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مسجد العباس، غرب غزة؛ مما أدى إلى تدميره.
--(بترا)
أ ش/م د/رق
09/10/2023 17:30:48
MENAFN09102023000117011021ID1107215728
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