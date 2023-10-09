الجنيه الإسترليني يصعد أمام الدولار

الجنيه الإسترليني يصعد أمام الدولار
التاريخ
10/9/2023 2:38:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 9 تشرين الأول (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، أمام الدولار الأميركي.
ووفق التقارير الواردة من مراكز المال البريطانية، صعد الإسترليني مقابل الدولار، إلى 223ر1 دولار.
--(بترا)
ر ش/م د
09/10/2023 17:00:25
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