Monday, 09 October 2023 11:04 GMT

الجنيه الإسترليني يصعد أمام الدولار

10/9/2023 2:38:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 9 تشرين الأول (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، أمام الدولار الأميركي.
ووفق التقارير الواردة من مراكز المال البريطانية، صعد الإسترليني مقابل الدولار، إلى 223ر1 دولار.
--(بترا)
ر ش/م د
09/10/2023 17:00:25

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