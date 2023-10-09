بني مصطفى: تمكين المرأة اقتصاديًا يعود بالفائدة على الأسر والمجتمع والدولة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- حاتم الظاظا- أكدت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن تمكين المرأة اقتصادياً وزيادة فرص العمل لهن يعود بفائدة كبيرة على أسرهن والمجتمع والدولة.

وقالت بني مصطفى، خلال رعايتها حفل إطلاق "نتائج مسح الاحتياجات والأولويات في قطاع الصناعات التحويلية وفرص تقديم الطلبات لخدمات دعم الأسر العاملة في القطاع" ضمن شروع USAID "مكانتي" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، جاءت بعدد من المحركات لتحقيق الرؤية، منها الصناعات عالية القيمة التي تركز على قطاع الصناعات التحويلية ومبادرة المرأة في الصناعات التحويلية.

وأضافت أن استراتيجية تمكين المرأة جاءت في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في كانون أول عام 2022 بعدد من المبادرات المعنية بزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، من بينها مبادرة المرأة في الصناعات التحويلية، إذ يرتبط هذا القطاع الصناعات بمجموعة من أهداف التنمية المستدامة وبالأخص القضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والنمو اللائق، والنمو الاقتصادي، والصناعة والابتكار، والبنية التحتية، بالإضافة إلى السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وبينت أن نسبة الإناث المشغلات في قطاع الصناعات التحويلية بلغت 8 بالمئة لعام 2021 حسب نتائج مسح العمالة والبطالة، وترتفع هذه النسبة بين الذكور لتصل إلى 11.5 بالمئة لنفس العام، ما يدل على أن هذا القطاع يستقطب عمالة الإناث، لافتة إلى أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بفعل تقارب نسبة الذكور للإناث نظراً لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع لصالح المرأة، وإيجاد فرص اقتصادية وعمل للشباب والشابات، ومن هذا المنطلق عملت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على عدة مبادرات لتحقيق التنمية في هذا القطاع الصناعي.

وأطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برنامج منح مخصصة لدعم خدمات الرعاية تتثمل بالحضانات، وخدمات غرف تغيير ملابس في المناطق الصناعية، بحيث يتم استهداف المناطق الصناعية في كل من اربد، والضليل، والقسطل، والموقر، وسحاب، وشرق عمان، إضافة إلى العمل على مبادرات لتحسين خدمات النقل والمواصلات لتحسين مشاركة المرأة بالقطاع الصناعي وتحسين الخدمات المقدمة للعاملات في المصانع.

وأوضحت بني مصطفى، أن نتائج مسح قطاع الصناعة الذي يسلط الضوء على أولويات القطاع، يساعد على فهم أفضل لكيفية تنسيق الجهود لضمان المزيد من النتائج التي تعزز البيئة اللائقة والممكنة للمرأة في القطاع، وأن القطاعات الفرعية مثل الصناعات الكيماوية والدوائية والألبسة والمحيكات والجلود، تستطيع المساهمة بشكلٍ كبير بالنمو الاقتصادي في الأردن تمشياً مع توقعات رؤية التحديث الاقتصادي، متوقعة أن توجد هذه القطاعات أكثر من 250 ألف فرصة عمل وتمثل أكثر من 50 بالمئة من مخرجات الصادرات الأردنية.

وبينت أن نتائج مسح القطاع الصناعة أشارت إلى أن سياسات إدارة السلامة والصحة المهنية وتكافؤ الفرص والتنوع وسياسة الشمول، برزت كأولويات لسياسة القطاع، ومن الضروري أن يتحد أصحاب المصلحة لمعالجة هذه الأولويات بفعالية، لأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من تهيئة بيئة عمل أكثر ملاءمة للجميع، ما يؤدي لمكاسب اقتصادية كثيرة لجميع الأطراف المعنية.

كما أوضحت أنه بناءً على قدرات العاملين والمشرفين في القطاع الصناعي، سيجري تقليل معدلات الدوران الوظيفي من خلال تطوير الشروط المرجعية لخبراء في مجال الموارد البشرية، والتعاقد مع الخبراء وتصميم البرنامج، وتنفيذ تدريب متخصص لموظفي الموارد البشرية في مصانع الفروع الإنتاجية، وتنفيذ حملات توعوية لتشجيع مشاركة النساء بسوق العمل، سيما في مصانع تستهدف النساء والرجال والأزواج، وأصحاب المصانع، إضافة إلى تطوير حزمة فنية متخصصة لتطوير بيئة العمل في القطاع الصناعي وتوفير بيئات آمنة قائمة على التنوع والشمول وتكافؤ الفرص مثل تطوير مدونات سلوك وسياسات داخلية تتبنى تهيئة بيئة عمل آمنة للنساء بما يتماشى مع معايير العمل اللائق والحماية الاجتماعية لتشجيع مزيد النساء العاملات والراغبات في العمل في المصانع.

وأكدت بني مصطفى، أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تسعى إلى تسهيل وصول السيدات أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة إلى التمويل والأسواق وخفض الضمانات ورفع الوعي لدى النساء بآليات الوصول إلى التمويل وكيفية متابعة المشاريع وعمل دراسة الجدوى، وتعزيز حضور المرأة وتمثليها في غرف الصناعة وفي النقابات المهنية والعمالية.

ولفتت إلى أنه لا تزال هنالك تحديات كبيرة في القطاع، إذ أظهرت الأرقام أن أعلى قيمة لفجوة الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص وحسب النشاط الاقتصادي كانت في قطاع الصناعات التحويلية، حيث بلغت 41.3 بالمئة، مبينا أن نسبة العاملات في هذا القطاع تصل إلى 16بالمئة من مجموع النساء العاملات، وغيرها من التحديات والعمل جاري لمعالجتها من خلال التعاون مع مشروع "إقلاع" عبر توفير ما يسمى بـ Market aggregators لتوفير خدمات التسويق للخارج التي تهدف لتقديم المساعدة في الترخيص والتسجيل ودفع الضرائب.

وقالت، إنه تم توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل بنسبة فائدة 2.5 بالمئة، وبفترة سماح تصل لمدة سنة وفترة سداد تصل لـ 7 سنوات بواقع مليوني دينار على مدى 4 سنوات، موضحةً أنه ومن خلال التوافق مع أهداف مبادرة رؤية التحديث الاقتصادي يصبح بالإمكان العمل على إنشاء قطاع صناعي يعزز الشمولية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تقع المسؤولية على عاتق جميع أصحاب المصلحة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني) وضمان أن يصبح قطاع الصناعة منارة للفرص والشمول لجميع الأردنيين.

وثمنت بني مصطفى، دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تعاونها في تحقيق عدة مبادرات لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، سيما من خلال مشاريع مكانتي، وإقلاع، وتوازن، ومصنع حياة الطفل على استضافته لحفل الإطلاق المهم لبرنامج المنح لدعم الأسر العاملة في قطاع الصناعات التحويلية.

من جانبه، قال نائب مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) جريج أولسون، إن قطاع الصناعات التحويلية يمثل فرصة كبيرة لإيجاد بيئة متنوعة وشاملة تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، مبيناً أن الحكومة الأردنية أدركت ذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي من خلال اقتراح مبادرة تركز على توظيف النساء في قطاع الصناعات التحويلية.

وعرضت العين الدكتورة عبلة عماوي، نبذة عن وضع المرأة في قطاع الصناعات التحويلية وفي المحافظات، مؤكدةً أن قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة في مشاركة النساء ويسهم في تمكينهن اقتصادياً، مستعرضة التحديات التي تواجه النساء في القطاع الصناعي بشكلٍ عام.

وأشارت نتائج "مسح الاحتياجات والأولويات في قطاع الصناعات التحويلية وفرص تقديم الطلبات لخدمات دعم الأسر العاملة في القطاع" إلى أن النساء يمثلن 38 بالمئة من القوى العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، ويشغلن 23 بالمئة فقط من مناصب الإدارة التنفيذية.

وأظهرت الدراسة أن العديد من العوامل أثرت على مشاركة المرأة في هذا القطاع، بما في ذلك الضغط المجتمعي لتجنب المجالات التي يهيمن عليها الذكور ومحدودية توافر خدمات الدعم، مثل وسائل النقل الملائمة للمرأة وخدمات رعاية الأسرة التي تثني النساء عن دخول سوق العمل، وأطلق مشروع USAID مكانتي برنامج منح جديد لمعالجة الثغرات التي كشف عنها المسح، وتعتبر هذه المبادرة جهد تعاوني بين مشروع USAID مكانتي، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة صناعة الأردن، والفروع الإنتاجية التابعة لوزارة العمل، ومدينة العقبة الصناعية الدولية.

--(بترا)

ح ظ/م ف/ف ق

09/10/2023 16:58:38