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سوناك: بريطانيا مستعدة لتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل

10/9/2023 2:38:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 9 تشرين الأول (بترا)- تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباري والأمني لإسرائيل، إذا طلبت ذلك.
ونقلت صحيفة "الغارديان البريطانية"، اليوم الاثنين، عن سوناك، قوله: "إن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة إسرائيل عسكريا، إذا طلبت المساعدة ولا استبعد إجلاء بعض المواطنين البريطانيين من المناطق المتضررة، وإن الحفاظ على سلامتهم هو الأولوية القصوى للحكومة".
وكان سوناك أعلن "أنه سيعقد اجتماع أزمة، في وقت لاحق، لمناقشة الوضع بين إسرائيل وحركة حماس".
--(بترا)
ر ش/م د/رق
09/10/2023 16:57:17

MENAFN09102023000117011021ID1107215725

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