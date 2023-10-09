سوناك: بريطانيا مستعدة لتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 9 تشرين الأول (بترا)- تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباري والأمني لإسرائيل، إذا طلبت ذلك.
ونقلت صحيفة "الغارديان البريطانية"، اليوم الاثنين، عن سوناك، قوله: "إن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة إسرائيل عسكريا، إذا طلبت المساعدة ولا استبعد إجلاء بعض المواطنين البريطانيين من المناطق المتضررة، وإن الحفاظ على سلامتهم هو الأولوية القصوى للحكومة".
وكان سوناك أعلن "أنه سيعقد اجتماع أزمة، في وقت لاحق، لمناقشة الوضع بين إسرائيل وحركة حماس".
--(بترا)
ر ش/م د/رق
09/10/2023 16:57:17
MENAFN09102023000117011021ID1107215725
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