المياه: ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- ضبطت أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياهنا- إدارة مياه الزرقاء، اعتداءات كبيرة في منطقة مثلث الإسمنت الأبيض والحلابات حي طيبة.
وبحسب بيان عن الوزارة، اليوم الاثنين، فإن الاعتداءات تمت على خطوط ناقلة قطر 300 ملم (ناقل الحلابات) من خلال سحب خطوط قطر 4 إنش عدد 2 لتعبئة صهاريج مخالفة، وبيعها وتزويد 85 منزلًا مخالفة مقامة على أراضي الخزينة ومزارع، حيث تم إزالة الاعتداء وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء.
وشددت الوزارة/ سلطة المياه أنها ستواصل جهودها كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه وأثنى المصدر على تعاون الأجهزة والمؤسسات والمواطنين، مؤكداً أن الحملة في عدد من مناطق المملكة ماضية بكل حزم وفاعلية، لإحكام السيطرة على مصادر المياه كافة .
--(بترا)
ي ع/م د/ف ق
09/10/2023 16:53:59
MENAFN09102023000117011021ID1107215724
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