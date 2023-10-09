المياه: ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- ضبطت أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياهنا- إدارة مياه الزرقاء، اعتداءات كبيرة في منطقة مثلث الإسمنت الأبيض والحلابات حي طيبة.

وبحسب بيان عن الوزارة، اليوم الاثنين، فإن الاعتداءات تمت على خطوط ناقلة قطر 300 ملم (ناقل الحلابات) من خلال سحب خطوط قطر 4 إنش عدد 2 لتعبئة صهاريج مخالفة، وبيعها وتزويد 85 منزلًا مخالفة مقامة على أراضي الخزينة ومزارع، حيث تم إزالة الاعتداء وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء.

وشددت الوزارة/ سلطة المياه أنها ستواصل جهودها كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه وأثنى المصدر على تعاون الأجهزة والمؤسسات والمواطنين، مؤكداً أن الحملة في عدد من مناطق المملكة ماضية بكل حزم وفاعلية، لإحكام السيطرة على مصادر المياه كافة .

--(بترا)

ي ع/م د/ف ق

09/10/2023 16:53:59