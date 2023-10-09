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الأمن السيبراني يحذر من التجاوب مع المكالمات مجهولة المصدر

10/9/2023 2:38:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من خلال "تلميحة رقم 5"، من التجاوب أو التفاعل مع المكالمات مجهولة المصدر.
وقال المركز في بيان اليوم الاثنين، إن الجهات أو الأشخاص وراء هذه المكالمات يدعون بأنهم يعرفون المواطن ويعرفون تفاصيل حياته الشخصية، للحصول على معلومات وبيانات تمنحهم الفرصة لاختراق بياناته وسرقتها.
يشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمّن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني، حيث ستتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بالأمن السيبراني، وحمايتهم من التعرّض لمخاطر الأمن السيبراني.
--(بترا)
غ ح/م د/رق
09/10/2023 16:53:45

MENAFN09102023000117011021ID1107215723

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