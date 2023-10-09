الأمن السيبراني يحذر من التجاوب مع المكالمات مجهولة المصدر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من خلال "تلميحة رقم 5"، من التجاوب أو التفاعل مع المكالمات مجهولة المصدر.
وقال المركز في بيان اليوم الاثنين، إن الجهات أو الأشخاص وراء هذه المكالمات يدعون بأنهم يعرفون المواطن ويعرفون تفاصيل حياته الشخصية، للحصول على معلومات وبيانات تمنحهم الفرصة لاختراق بياناته وسرقتها.
يشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمّن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني، حيث ستتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بالأمن السيبراني، وحمايتهم من التعرّض لمخاطر الأمن السيبراني.
--(بترا)
غ ح/م د/رق
09/10/2023 16:53:45
MENAFN09102023000117011021ID1107215723
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