اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل وغزة غدا الثلاثاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة، وفق ما أفاد مسؤول الشؤون الخارجية للتكتل جوزيب بوريل.

وبحسب وكالة "يورونيوز الأوروبية"، قال بوريل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي (إكس)، اليوم الاثنين "سأعقد غدا اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتطرق للوضع في إسرائيل والمنطقة".

--(بترا)

رصد /ف ق/ي ف/رق

09/10/2023 16:51:22