اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل وغزة غدا الثلاثاء

اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل وغزة غدا الثلاثاء
التاريخ
10/9/2023 2:38:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة، وفق ما أفاد مسؤول الشؤون الخارجية للتكتل جوزيب بوريل.
وبحسب وكالة "يورونيوز الأوروبية"، قال بوريل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي (إكس)، اليوم الاثنين "سأعقد غدا اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتطرق للوضع في إسرائيل والمنطقة".
--(بترا)
رصد /ف ق/ي ف/رق
09/10/2023 16:51:22
MENAFN09102023000117011021ID1107215722
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