الأمير الحسن يرعى انطلاق فعاليات الموسم العاشر من مدرسة البترا للفيزياء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا) سلوى صالح- أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ضرورة أن تعمل الاكتشافات والتطبيقات والتقنيات العلمية الحديثة على تمكين الإنسان وتحسين كرامته.
جاء ذلك خلال رعاية سموه، اليوم الاثنين، فعاليات الموسم العاشر من مدرسة البترا للفيزياء تحت شعار "الحوسبة الكمومية: النظرية والتطبيقات"، الذي تنظمه كليتا العلوم في جامعتي الأردنية واليرموك، بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ومركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية في مدينة ترييستي الإيطاليّة.
وقال سموه إن الغاية من استضافة فعاليات المدرسة لهذا العام، هي تفعيل وتحفيز البحث العلمي في الأردن، وإنشاء منتدى واسع في العالم العربي لتبادل وجهات النظر حول العلوم والتكنولوجيا وتأثيرهما على التنمية، والتأكيد على دور الفيزياء في عملية التنمية.
وأكد سموه أهمية تبني التفكير التحليلي ونشر ثقافة العلوم والإبداع والريادة والابتكار، وإيجاد قاعدة للمعرفة المطلقة، منوهاً بأهمية الشراكة في المعرفة وتبادل الخبرات التي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة.
من جانبه، دعا رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات الجامعات والصناعات والأسواق إلى صياغة استراتيجيات تنظيمية وتعليمية وتجارية لزيادة الإمكانات وتخفيف التأثير السلبي للحوسبة الكمومية على كل مجال منها.
وبين أن الكمبيوتر الكمي ليس مجرد جهاز لتحليل الشفرات، بل جهاز يحمل إمكانات عميقة في عالم الحساب مبينا أن القوة التحويلية للتقنيات الكمومية تجبرنا على التعامل معها بمسؤولية.
من جهته، أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أنه من أجل أن تكون معلما وباحثا في العلوم، يجب أن تكون طالبا، وأن تبحث دوما عن المعرفة المتجددة، مشيرا إلى "أن الحقائق المطلقة هي دائمًا حقائق نسبية للغد"، في إشارة لما تحمله مدرسة البترا للفيزياء في بنيتها وشكلها وطروحاتها ومضامينها.
وبين أن مدرسة البترا للفيزياء، التي تعكف على عقدها جامعتي الأردنية واليرموك، تشكل تظاهرة علمية راسخة، والملتقى العلمي الأكثر تميزا على المستوى الدولي والمحلي في هذا المجال، وتأتي ضمن رؤية جامعة اليرموك للمضي قدما نحو الريادة والتميُّز في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
بدوره، قال أستاذ الشرف في الجامعة الأردنية، ممثل الأكاديمية العالمية للعلوم TWAS الدكتور همام غصيب، إن الحوسبة الكمومية تتطور بشكل هائل، وستلعب دورا مهما في تحقيق التنمية وانعكاساتها على شتى قطاعات العمل المختلفة، إذا أحسن فهمها، وجرى تسخيرها في معالجة التحديات والمشاكل التي تعترض طريق التنمية.
وأشار إلى ضرورة دراسة المشكلات التي قد تنجم عن الحوسبة الكمومية، وقدرتها في معالجة البيانات بشكل معقد من الاختراقات والجرائم الإلكترونية المختلفة لما للحوسبة الكمومية من قدره هائلة في معالجة البيانات الضخمة.
إلى ذلك، قال رئيس المدرسة الدكتور سامي المحمود، إن تكنولوجيا الكم مجال سريع التطور وله القدرة على إحداث ثورة في جوانب مختلفة، من الحوسبة والاتصالات إلى الطب والأمن، ومن الحساب إلى الاتصالات والتشفير، إلى الاستشعار الدقيق، إلى المحاكاة.
وأضاف أن الموسم العاشر من مدرسة البترا للفيزياء، سيناقش الحلول التي يمكن أن توفرها الحوسبة الكمومية لمجموعة واسعة من المشكلات الحرجة في العالم الحقيقي، والتقنيات المختلفة المعتمدة لإنتاج أجهزة ومكونات الحوسبة الكمومية.
يشار إلى أن مدرسة البترا أُسّست عام 1980 برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، بعد زيارة الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء الدكتور محمد عبد السلام للأردن عام 1979، وانطلق أول مؤتمراتها عام 1982، وتوالى انعقاده بغرض تعريف الطلبة والعلماء والمهندسين الأردنيين والإقليميين بآخر التطورات في العلوم الحديثة، إذ باشر الفريق العلمي من الفيزيائيين في جامعتي الأردنية واليرموك أعمالهم وأبحاثهم المشتركة منذ انطلاق أوّل مؤتمر، برعاية مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية.
--(بترا)
س ص/م ف/رق
09/10/2023 16:45:51
MENAFN09102023000117011021ID1107215721
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