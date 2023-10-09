حوارية في كفرنجة عن العمل الحزبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 9 تشرين الأول (بترا) - عقد منتدى جماعة رايات الابداعية الثقافي وحزب الشورى بالتعاون مع بلدية كفرنجة الجديدة اليوم في قاعة البلدية ندوة حوارية بعنوان " العمل الحزبي بين الواقع والطموح " للمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية للمجتمع.

وقال عضو حزب إرادة الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات إن الدولة في المئوية الثانية ستكون مختلفة عن الأردن في المئوية الأولى في بعض الأمور فيما يتعلق بالحياة السياسية، مشيرا الى ان هناك مؤشرات تحول نوعي في حياتنا السياسية، مؤكدا أهمية الولاء والانتماء للوطن.

وأشاد بجهود القائمين على نجاح فعاليات الندوة الحوارية النوعية التي تعزز من أهمية المشاركة بالحياة الحزبية السياسية وإعادة كسب ثقة المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات المقبلة.

وأشار أمين عام حزب الشورى الدكتور فراس العبادي، إلى أن الأحزاب أصبحت تنتج شخصيات قادرة على صناعة القرار حيث ان المواطن في السابق كان لديه تخوف كبير من المشاركة بها، مبينا ان الشعب مصدره السلطات القائمة على التنمية والتحديث والتطوير واختيار الحزب القادر على تلبية طموحات ورغبات المجتمع .

وأشار أمين عام حزب الشعلة الدكتور عثمان السواعي الى أن الإصلاحات السياسية الجديد التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني تشكل محوراً لأردن جديد من خلال إيجاد وخلق حكومات حزبية، مؤكدا أهمية الانخراط في العملية السياسية الفاعلة التي تعمل التطوير والتحديث في القطاعات كافة.

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إنه يجب على الأحزاب أن تضم من لديهم القدرة على العمل و أن جلالة الملك في زيارته الأخيرة إلى عجلون شدد على الإصلاح السياسي بأشكاله كافة.

وأشار مساعد الأمين العام لحزب الشورى لشؤون الإعلام والثقافة والناطق الرسمي باسم الحزب علي فريحات، الذي أدار فعاليات الندوة الى ان عقد مثل هذه الندوات السياسية الحزبية يهدف للمساهمة في تعزيز التجربة الانتخابية التي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني.

واكد عضو منتدى رايات الابداعية خلال كلمة له باسم الجهات المنظمة محمد حمد البعول أهمية مساندة جهود الجهات المعنية لتعزيز أهمية المشاركة السياسية وتفعيل العمل الحزبي وخصوصا ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يشهد مرحلة إصلاحية كبيرة.

واعرب المدير التنفيذي في البلدية الدكتور عبدالسلام بعاره عن استعداد البلدية ممثلة برئيسها الدكتور فوزات فريحات لاحتضان الفعاليات والأنشطة التي تنظمها العديد من المؤسسات.

وأكدت رئيس المنتدى آلاء أبو هليل، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات والنشاطات والبرامج التي ينفذها المنتدى لفتح اطر التشاركية ما بين الثقافة والعمل الحزبي للنهوض بالوطن.

وقدم المنتدى والحزب دروعا وشهادات تقديرية للمشاركين وعدد من المتعاونين.

--(بترا)

ع ف/ف ق

09/10/2023 16:43:52