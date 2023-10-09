حوارية في كفرنجة عن العمل الحزبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 9 تشرين الأول (بترا) - عقد منتدى جماعة رايات الابداعية الثقافي وحزب الشورى بالتعاون مع بلدية كفرنجة الجديدة اليوم في قاعة البلدية ندوة حوارية بعنوان " العمل الحزبي بين الواقع والطموح " للمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية للمجتمع.
وقال عضو حزب إرادة الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات إن الدولة في المئوية الثانية ستكون مختلفة عن الأردن في المئوية الأولى في بعض الأمور فيما يتعلق بالحياة السياسية، مشيرا الى ان هناك مؤشرات تحول نوعي في حياتنا السياسية، مؤكدا أهمية الولاء والانتماء للوطن.
وأشاد بجهود القائمين على نجاح فعاليات الندوة الحوارية النوعية التي تعزز من أهمية المشاركة بالحياة الحزبية السياسية وإعادة كسب ثقة المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات المقبلة.
وأشار أمين عام حزب الشورى الدكتور فراس العبادي، إلى أن الأحزاب أصبحت تنتج شخصيات قادرة على صناعة القرار حيث ان المواطن في السابق كان لديه تخوف كبير من المشاركة بها، مبينا ان الشعب مصدره السلطات القائمة على التنمية والتحديث والتطوير واختيار الحزب القادر على تلبية طموحات ورغبات المجتمع .
وأشار أمين عام حزب الشعلة الدكتور عثمان السواعي الى أن الإصلاحات السياسية الجديد التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني تشكل محوراً لأردن جديد من خلال إيجاد وخلق حكومات حزبية، مؤكدا أهمية الانخراط في العملية السياسية الفاعلة التي تعمل التطوير والتحديث في القطاعات كافة.
وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إنه يجب على الأحزاب أن تضم من لديهم القدرة على العمل و أن جلالة الملك في زيارته الأخيرة إلى عجلون شدد على الإصلاح السياسي بأشكاله كافة.
وأشار مساعد الأمين العام لحزب الشورى لشؤون الإعلام والثقافة والناطق الرسمي باسم الحزب علي فريحات، الذي أدار فعاليات الندوة الى ان عقد مثل هذه الندوات السياسية الحزبية يهدف للمساهمة في تعزيز التجربة الانتخابية التي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد عضو منتدى رايات الابداعية خلال كلمة له باسم الجهات المنظمة محمد حمد البعول أهمية مساندة جهود الجهات المعنية لتعزيز أهمية المشاركة السياسية وتفعيل العمل الحزبي وخصوصا ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يشهد مرحلة إصلاحية كبيرة.
واعرب المدير التنفيذي في البلدية الدكتور عبدالسلام بعاره عن استعداد البلدية ممثلة برئيسها الدكتور فوزات فريحات لاحتضان الفعاليات والأنشطة التي تنظمها العديد من المؤسسات.
وأكدت رئيس المنتدى آلاء أبو هليل، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات والنشاطات والبرامج التي ينفذها المنتدى لفتح اطر التشاركية ما بين الثقافة والعمل الحزبي للنهوض بالوطن.
وقدم المنتدى والحزب دروعا وشهادات تقديرية للمشاركين وعدد من المتعاونين.
--(بترا)
ع ف/ف ق
09/10/2023 16:43:52
MENAFN09102023000117011021ID1107215720
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