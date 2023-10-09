رئيس الوزراء يتسلّم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2022.

وأكد رئيس الوزراء خلال تسلمه التقرير من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، التزام الحكومة بتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وجديتها في حماية المال العام ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، مثمنا الدور الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال، ومؤكدا دعم الحكومة لجهودها واستقلاليتها، والالتزام بتصويب الملاحظات الواردة في التقرير وفق أحكام القانون.

كما أكد الخصاونة التزام الحكومة بإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتكثيف العمل على توعية موظفي القطاع العام بمختلف درجاتهم بمبادئ النزاهة والحوكمة، بما يسهم في تعزيز سلامة الإجراءات وتعزيز منظومة النزاهة.

بدوره، عرض رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، لأبرز ملامح التقرير لعام 2022، والتوصيات التي من شأنها تلافي التجاوزات والحفاظ على المال العام، لافتا إلى أن مجلس الهيئة ساهم خلال الأعوام 2019 – 2022 في استرداد ما مجموعه 517 مليون دينار.

--(بترا)

ع ق/م د/رق

09/10/2023 16:39:02