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دورة تدريبية في الطفيلة حول المواطنة الرقمية

10/9/2023 2:38:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الحسا 9 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية ثقافة الطفيلة دورة تثقيفية في لواء الحسا ، ضمن فعاليات لواء الحسا مدينة الثقافة الأردنية لعام 2023 حول المواطنة الرقمية استهدفت طلبة المدارس في لواء الحسا نحو تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا.
وفي الدورة ألتي عقدت في قاعة مدرسة رملة بنت ابي سفيان الأساسية في لواء الحسا قدم المدرب في البرامج الرقمية المهندس سفيان الضروس شرحا حول مفاهيم المواطنة الرقمية وكيفية تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا، خاصةً لدى الأطفال والمراهقين،.
وأوضح مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير أن هذه الدورة التي جاءت ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية للعام الحالي تأتي في ظل سيطرة التكنولوجيا على نواحي الحياة والسعي للحد من جماحها من خلال المعالجة الأخلاقية والتربوية السلمية، والتي تعد هي الطريقة السليمة للاستخدام القويم للتكنولوجيا مع العمل.
--(بترا)
س.م/ف ق
09/10/2023 16:27:07

MENAFN09102023000117011021ID1107215718

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