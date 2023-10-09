دورة تدريبية في الطفيلة حول المواطنة الرقمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الحسا 9 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية ثقافة الطفيلة دورة تثقيفية في لواء الحسا ، ضمن فعاليات لواء الحسا مدينة الثقافة الأردنية لعام 2023 حول المواطنة الرقمية استهدفت طلبة المدارس في لواء الحسا نحو تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا.
وفي الدورة ألتي عقدت في قاعة مدرسة رملة بنت ابي سفيان الأساسية في لواء الحسا قدم المدرب في البرامج الرقمية المهندس سفيان الضروس شرحا حول مفاهيم المواطنة الرقمية وكيفية تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا، خاصةً لدى الأطفال والمراهقين،.
وأوضح مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير أن هذه الدورة التي جاءت ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية للعام الحالي تأتي في ظل سيطرة التكنولوجيا على نواحي الحياة والسعي للحد من جماحها من خلال المعالجة الأخلاقية والتربوية السلمية، والتي تعد هي الطريقة السليمة للاستخدام القويم للتكنولوجيا مع العمل.
--(بترا)
س.م/ف ق
09/10/2023 16:27:07
MENAFN09102023000117011021ID1107215718
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