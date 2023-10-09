لبنان: الاحتلال قصف بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية، اليوم الاثنين، منطقة "الضهيرة الحدودية" في لبنان بالقطاع الغربي، وصولا إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، سُمعت طلقات نارية مكثفة ودوي انفجارات عند حدود "الضهيرة"، من قبل مواطنين، في مختلف المناطق الجنوبية. --(بترا) رصد/ ي ف/م د/ف ق 09/10/2023 16:16:04

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