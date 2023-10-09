لبنان: الاحتلال قصف بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية
التاريخ
10/9/2023 2:37:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية، اليوم الاثنين، منطقة "الضهيرة الحدودية" في لبنان بالقطاع الغربي، وصولا إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، سُمعت طلقات نارية مكثفة ودوي انفجارات عند حدود "الضهيرة"، من قبل مواطنين، في مختلف المناطق الجنوبية.
--(بترا)
رصد/ ي ف/م د/ف ق
09/10/2023 16:16:04
MENAFN09102023000117011021ID1107215716
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