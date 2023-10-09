العدوان الإسرائيلي يخرج مستشفى بيت حانون عن الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي أخرج مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة (الوحيد في المدينة) عن الخدمة، جراء الاستهداف المتكرر في محيط المستشفى، ما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم، إضافة إلى تضرر أجزاء واسعة منه وتوقف خدماته.

--(بترا)

أ ش/م ف/رق

09/10/2023 16:25:50