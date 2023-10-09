العدوان الإسرائيلي يخرج مستشفى بيت حانون عن الخدمة

العدوان الإسرائيلي يخرج مستشفى بيت حانون عن الخدمة
التاريخ
10/9/2023 2:37:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي أخرج مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة (الوحيد في المدينة) عن الخدمة، جراء الاستهداف المتكرر في محيط المستشفى، ما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم، إضافة إلى تضرر أجزاء واسعة منه وتوقف خدماته.
--(بترا)
أ ش/م ف/رق
09/10/2023 16:25:50
MENAFN09102023000117011021ID1107215715
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