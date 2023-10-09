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4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس

10/9/2023 2:37:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في الحي النمساوي في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في الحي النمساوي بخانيونس، ما اسفر عن استشهاد 4 وإصابة آخرين بجروح.
--(بترا)
أ ش/م ف/رق
09/10/2023 16:24:15

MENAFN09102023000117011021ID1107215714

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