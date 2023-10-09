4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس

4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خانيونس
التاريخ
10/9/2023 2:37:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في الحي النمساوي في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في الحي النمساوي بخانيونس، ما اسفر عن استشهاد 4 وإصابة آخرين بجروح.
--(بترا)
أ ش/م ف/رق
09/10/2023 16:24:15
MENAFN09102023000117011021ID1107215714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.