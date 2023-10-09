لقاء في الطفيلة عن مسار التعليم المهني الجديد

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 9 تشرين الأول ( بترا)- نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في الطفيلة، اليوم الاثنين، لقاء توعويًا للمعنيين والطلبة، بمسار التعليم المهني الجديد "BTEC".

واستعرض رئيس قسم التوجيه المهني في وزارة التربية والتعليم سامح زواتي، خلال اللقاء، أهمية التعليم التقني المبني على المهارات والكفايات التي تؤهل الطالب إلى سوق العمل ولمتابعة الدراسة الجامعية؛ إذ إن هذا البرنامج معترف به في الجامعات الأردنية والجامعات العالمية، حيث يمكن الطالب من متابعة دراسته الجامعية في التخصص الذي يختاره، مشيرا إلى أن آلية التعليم في برنامج "BTEC" تركز على التدريب العملي بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمئة، مقارنة بالممارسة العملية في النظام المهني السابق والتي كانت بحدود 25 بالمئة من البرنامج.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تطرح هذا البرنامج ضمن المستوى الثاني (للصف العاشر بواقع 480 ساعة) والمستوى الثالث (للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي، بواقع 720 ساعة إلى جانب نظام الدرجات ويشمل التقييمات "Pass merit Distinction".

ولفت زواتي، إلى أنه يمكن للطالب، الالتحاق بسوق العمل مباشرة عند إنهاء أحد مستويات البرنامج أو الالتحاق بالدراسة الجامعية دون التقدم للامتحان الوطني (في الجامعات التي تطبق برنامج BTEC) أو التقدم للامتحان الوطني والالتحاق بالجامعات التي لا تطبق برنامج BTEC، وفق أسس القبول الجامعي، مؤكداً أن الوزارة بادرت إلى توفير كل الوسائل و المتطلبات المتاحة لتمكين الطلبة من الحصول على تعليمهم وفق المتطلبات العالمية.

وأشار إلى أهمية إيحاد البيئة المحفزة للطلاب وتشجيعهم للتوجه إلى المسار المهني باعتباره طوق النجاة لاختيار التخصص الجامعي الذي يوفر فرصة العمل السريعة بعكس المسار الأكاديمي، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق تخصصات جديدة في المسار المهني خلال العامين المقبلين تشمل العديد من الاختصاصات.

وجرى خلال اللقاء، بحضور رئيس قسم التعليم المهني المهندس عامر الحوامدة، التعريف بنظام المسار المهني الجديد، وبيان أهميته النوعية على المستوى القريب والبعيد، وخصوصًا فيما يتعلق بامتلاك الطلبة مهارات تقنية تسهم بالحصول على فرص عمل مستقبلية لحاجة السوق لها.

--(بترا)

س م/م د/رق

09/10/2023 16:13:41