لقاء في الطفيلة عن مسار التعليم المهني الجديد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 9 تشرين الأول ( بترا)- نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في الطفيلة، اليوم الاثنين، لقاء توعويًا للمعنيين والطلبة، بمسار التعليم المهني الجديد "BTEC".
واستعرض رئيس قسم التوجيه المهني في وزارة التربية والتعليم سامح زواتي، خلال اللقاء، أهمية التعليم التقني المبني على المهارات والكفايات التي تؤهل الطالب إلى سوق العمل ولمتابعة الدراسة الجامعية؛ إذ إن هذا البرنامج معترف به في الجامعات الأردنية والجامعات العالمية، حيث يمكن الطالب من متابعة دراسته الجامعية في التخصص الذي يختاره، مشيرا إلى أن آلية التعليم في برنامج "BTEC" تركز على التدريب العملي بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمئة، مقارنة بالممارسة العملية في النظام المهني السابق والتي كانت بحدود 25 بالمئة من البرنامج.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تطرح هذا البرنامج ضمن المستوى الثاني (للصف العاشر بواقع 480 ساعة) والمستوى الثالث (للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي، بواقع 720 ساعة إلى جانب نظام الدرجات ويشمل التقييمات "Pass merit Distinction".
ولفت زواتي، إلى أنه يمكن للطالب، الالتحاق بسوق العمل مباشرة عند إنهاء أحد مستويات البرنامج أو الالتحاق بالدراسة الجامعية دون التقدم للامتحان الوطني (في الجامعات التي تطبق برنامج BTEC) أو التقدم للامتحان الوطني والالتحاق بالجامعات التي لا تطبق برنامج BTEC، وفق أسس القبول الجامعي، مؤكداً أن الوزارة بادرت إلى توفير كل الوسائل و المتطلبات المتاحة لتمكين الطلبة من الحصول على تعليمهم وفق المتطلبات العالمية.
وأشار إلى أهمية إيحاد البيئة المحفزة للطلاب وتشجيعهم للتوجه إلى المسار المهني باعتباره طوق النجاة لاختيار التخصص الجامعي الذي يوفر فرصة العمل السريعة بعكس المسار الأكاديمي، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق تخصصات جديدة في المسار المهني خلال العامين المقبلين تشمل العديد من الاختصاصات.
وجرى خلال اللقاء، بحضور رئيس قسم التعليم المهني المهندس عامر الحوامدة، التعريف بنظام المسار المهني الجديد، وبيان أهميته النوعية على المستوى القريب والبعيد، وخصوصًا فيما يتعلق بامتلاك الطلبة مهارات تقنية تسهم بالحصول على فرص عمل مستقبلية لحاجة السوق لها.
--(بترا)
س م/م د/رق
09/10/2023 16:13:41
MENAFN09102023000117011021ID1107215713
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