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الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

10/9/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، وفدا يضم أعضاء في الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور جوني إرنست.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة، وعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وآليات تعزيزهما.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت.
--(بترا)
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09/10/2023 16:13:02

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