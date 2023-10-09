أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي مندوب الأردن الدائم لديها

MENAFN - Jordan News Agency)

جدة 9 تشرين الأول (بترا)- استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في جدة، مندوب الأردن الدائم لدى المنظمة محمد صلاح صبحي، الذي قدم أوراق اعتماده.

ورحب الأمين العام بالمندوب الدائم للأردن، متمنياً له النجاح في مهامه، ومؤكدا أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والأردن.

--(بترا)

ع ق/م د/ف ق

09/10/2023 15:57:41