Monday, 09 October 2023 11:02 GMT

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي مندوب الأردن الدائم لديها

10/9/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جدة 9 تشرين الأول (بترا)- استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في جدة، مندوب الأردن الدائم لدى المنظمة محمد صلاح صبحي، الذي قدم أوراق اعتماده.
ورحب الأمين العام بالمندوب الدائم للأردن، متمنياً له النجاح في مهامه، ومؤكدا أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والأردن.
--(بترا)
ع ق/م د/ف ق
09/10/2023 15:57:41

MENAFN09102023000117011021ID1107215711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث