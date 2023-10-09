أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي مندوب الأردن الدائم لديها

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي مندوب الأردن الدائم لديها
التاريخ
10/9/2023 2:37:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
جدة 9 تشرين الأول (بترا)- استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في جدة، مندوب الأردن الدائم لدى المنظمة محمد صلاح صبحي، الذي قدم أوراق اعتماده.
ورحب الأمين العام بالمندوب الدائم للأردن، متمنياً له النجاح في مهامه، ومؤكدا أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والأردن.
--(بترا)
ع ق/م د/ف ق
09/10/2023 15:57:41
MENAFN09102023000117011021ID1107215711
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