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2800 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

10/9/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2800 طن، منها 1777طن خضار، و852 طن فواكه، و171 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 45 و60، والبندورة بين 10 و30، والجزر بين 80 و100، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 40 و65، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/رق
09/10/2023 15:52:51

MENAFN09102023000117011021ID1107215710

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