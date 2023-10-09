وفد نمساوي يطلع على مهام ودور المجلس التمريضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا) - زار وفد من المجلس النمساوي التمريضي وجامعة فيينا ونائب رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور أنس السعود، المجلس التمريضي الأردني، للاطلاع على مهام ودور المجلس في تطوير مهنة التمريض وضمان وجود مقدمي رعاية تمريضية على درجة عالية من الكفاءة.

وعرض أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، خلال استقباله الوفد، اليوم الاثنين، في مقر المجلس مهام ودور المجلس وأهدافه، مؤكداً أهمية تعزيز آفاق التعاون مع النمسا.

وأبدى الوفد النمساوي إعجابه بما وصل إليه التمريض في الأردن والتقنية العالية وحداثة وسائل التدريب والتعليم في المجلس التمريضي الأردني.

وأشاروا إلى أن الزيارة تأتي من اجل الاستفادة من استقطاب عدد من الممرضين الأردنيين والتعرف على الفرص المتاحة لاستقطابهم، والاطلاع على مهام المجلس ودوره والقضايا التي تهم التمريض، في ظل المستجدات وحالات الأوبئة والطوارئ، وأهمية صنع وتأهيل القيادات التمريضية لتستمر مسيرة التطوير والاستثمار في الأجيال الشابة لقيادة مهنة التمريض وتتولى الأدوار الأمامية للعمل على تحسين النظام والقطاع الصحي، وتطوير التشريعات والسياسات التمريضية والهادفة إلى الارتقاء بالمهنة.

--(بترا)

ع د/م د/ف ج

09/10/2023 15:51:57