وفد نمساوي يطلع على مهام ودور المجلس التمريضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا) - زار وفد من المجلس النمساوي التمريضي وجامعة فيينا ونائب رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور أنس السعود، المجلس التمريضي الأردني، للاطلاع على مهام ودور المجلس في تطوير مهنة التمريض وضمان وجود مقدمي رعاية تمريضية على درجة عالية من الكفاءة.
وعرض أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، خلال استقباله الوفد، اليوم الاثنين، في مقر المجلس مهام ودور المجلس وأهدافه، مؤكداً أهمية تعزيز آفاق التعاون مع النمسا.
وأبدى الوفد النمساوي إعجابه بما وصل إليه التمريض في الأردن والتقنية العالية وحداثة وسائل التدريب والتعليم في المجلس التمريضي الأردني.
وأشاروا إلى أن الزيارة تأتي من اجل الاستفادة من استقطاب عدد من الممرضين الأردنيين والتعرف على الفرص المتاحة لاستقطابهم، والاطلاع على مهام المجلس ودوره والقضايا التي تهم التمريض، في ظل المستجدات وحالات الأوبئة والطوارئ، وأهمية صنع وتأهيل القيادات التمريضية لتستمر مسيرة التطوير والاستثمار في الأجيال الشابة لقيادة مهنة التمريض وتتولى الأدوار الأمامية للعمل على تحسين النظام والقطاع الصحي، وتطوير التشريعات والسياسات التمريضية والهادفة إلى الارتقاء بالمهنة.
--(بترا)
ع د/م د/ف ج
09/10/2023 15:51:57
MENAFN09102023000117011021ID1107215709
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