Monday, 09 October 2023 11:02 GMT

تكريم عدد من مدراء شبكة مدارس عجلون وعين جنا بيوم المعلم

10/9/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 9 تشرين الأول (بترا)- كرم مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون أسعد الشرع، بمناسبة يوم المعلم مديري ومديرات شبكة التطوير التربوي في منطقتي عجلون وعين جنا.
وأشار الشرع، خلال حفل التكريم، إلى ما شهده الأردن من نهضة ورفعة على مختلف الصعد، وما وصل إليه قطاع التعليم في المدارس، حيث التطور في المجال التكنولوجي والتعليمي.
وقال رئيس مجلس التطوير التربوي الزميل علي القضاة، إن المعلم يحمل رسالة سامية تسهم بنهضة الأمة وتطورها، مشيرًا إلى دور المعلم في بناء الوطن وتقدمه وازدهاره.
وفي نهاية الاحتفال الذي حضره مديرا الشؤون الإدارية والمالية صبحه المومني والدكتور أويس الصمادي ورئيس قسم الإعلام أشرف نجادات، سلم الشرع الدروع التقديرية للمديرين والمديرات .
--(بترا)
ع.ف/م د
09/10/2023 15:45:43

MENAFN09102023000117011021ID1107215708

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث