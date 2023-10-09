تكريم عدد من مدراء شبكة مدارس عجلون وعين جنا بيوم المعلم

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 9 تشرين الأول (بترا)- كرم مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون أسعد الشرع، بمناسبة يوم المعلم مديري ومديرات شبكة التطوير التربوي في منطقتي عجلون وعين جنا.

وأشار الشرع، خلال حفل التكريم، إلى ما شهده الأردن من نهضة ورفعة على مختلف الصعد، وما وصل إليه قطاع التعليم في المدارس، حيث التطور في المجال التكنولوجي والتعليمي.

وقال رئيس مجلس التطوير التربوي الزميل علي القضاة، إن المعلم يحمل رسالة سامية تسهم بنهضة الأمة وتطورها، مشيرًا إلى دور المعلم في بناء الوطن وتقدمه وازدهاره.

وفي نهاية الاحتفال الذي حضره مديرا الشؤون الإدارية والمالية صبحه المومني والدكتور أويس الصمادي ورئيس قسم الإعلام أشرف نجادات، سلم الشرع الدروع التقديرية للمديرين والمديرات .

--(بترا)

ع.ف/م د

09/10/2023 15:45:43