تكريم عدد من مدراء شبكة مدارس عجلون وعين جنا بيوم المعلم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 9 تشرين الأول (بترا)- كرم مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون أسعد الشرع، بمناسبة يوم المعلم مديري ومديرات شبكة التطوير التربوي في منطقتي عجلون وعين جنا.
وأشار الشرع، خلال حفل التكريم، إلى ما شهده الأردن من نهضة ورفعة على مختلف الصعد، وما وصل إليه قطاع التعليم في المدارس، حيث التطور في المجال التكنولوجي والتعليمي.
وقال رئيس مجلس التطوير التربوي الزميل علي القضاة، إن المعلم يحمل رسالة سامية تسهم بنهضة الأمة وتطورها، مشيرًا إلى دور المعلم في بناء الوطن وتقدمه وازدهاره.
وفي نهاية الاحتفال الذي حضره مديرا الشؤون الإدارية والمالية صبحه المومني والدكتور أويس الصمادي ورئيس قسم الإعلام أشرف نجادات، سلم الشرع الدروع التقديرية للمديرين والمديرات .
--(بترا)
ع.ف/م د
09/10/2023 15:45:43
MENAFN09102023000117011021ID1107215708
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