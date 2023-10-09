المنتخب العراقي يبدأ تدريباته في عمان استعدادا للبطولة الرباعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- بدأ المنتخب العراقي لكرة القدم، تدريباته في عمان، استعدادا للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية، التي تنطلق في الأردن خلال الفترة من 13 إلى 16 الشهر الحالي.
ويشارك في البطولة، المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى جانب منتخبات العراق وقطر وإيران، إذ وضعت القرعة المنتخب الوطني في مواجهة إيران في مباراة تقام يوم 13 الحالي، على أن يشهد نفس اليوم مباراة قطر والعراق، بحيث يصعد الفائزان للمباراة النهائية، ويلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.
ووصل المنتخب العراقي إلى عمان أمس، قبل أن يباشر تدريباته، على أن يصل منتخبا قطر وإيران خلال اليومين المقبلين.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
09/10/2023 15:44:06
MENAFN09102023000117011021ID1107215707
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