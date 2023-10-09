المنتخب العراقي يبدأ تدريباته في عمان استعدادا للبطولة الرباعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- بدأ المنتخب العراقي لكرة القدم، تدريباته في عمان، استعدادا للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية، التي تنطلق في الأردن خلال الفترة من 13 إلى 16 الشهر الحالي.

ويشارك في البطولة، المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى جانب منتخبات العراق وقطر وإيران، إذ وضعت القرعة المنتخب الوطني في مواجهة إيران في مباراة تقام يوم 13 الحالي، على أن يشهد نفس اليوم مباراة قطر والعراق، بحيث يصعد الفائزان للمباراة النهائية، ويلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

ووصل المنتخب العراقي إلى عمان أمس، قبل أن يباشر تدريباته، على أن يصل منتخبا قطر وإيران خلال اليومين المقبلين.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

09/10/2023 15:44:06