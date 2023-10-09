إدراج ثلاثة باحثين من مؤتة ضمن قائمة الأكثر تأثيرا عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 9 تشرين الأول (بترا)- أُدرجت اليوم الأحد أسماء ثلاثة من باحثي وأكاديميي جامعة مؤتة ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين عالمياً وأكثرهم تأثيراً حسب التصنيف السنوي لجامعة ستانفورد الأميركية للعام 2023 وهم الدكتور أحمد الحسنات من كلية تكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد العبادلة من كلية تكنولوجيا المعلومات والدكتور سعد الرواشدة من كلية الهندسة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور سلامه النعيمات إن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً لتطوير البيئة التعليمية والبنية التحتية والمختبرات العلمية.

كما أنها تعمل باستمرار من خلال عمادة البحث العلمي وبالتعاون مع كليات الجامعة على تحفيز الباحثين و تشجيعهم على البحث والابتكار والإبداع.

- -(بترا)

م ع

09/10/2023 15:36:55