بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية، أنها حدثت نصائحها للسفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من السفر إليهما إلا للضرورة مع استمرار العمليات العسكرية بين طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم الإثنين "إنها تنصح الرعايا البريطانيين بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلا للضرورة.
وطلبت الوزارة من جميع البريطانيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة الإبلاغ عن أماكن وجودهم هناك، ليتسنى إطلاعهم على مستجدات نصائح السفر.
ر ش
09/10/2023 15:28:11
MENAFN09102023000117011021ID1107215705
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