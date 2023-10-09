Monday, 09 October 2023 11:01 GMT

بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

10/9/2023 2:37:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية، أنها حدثت نصائحها للسفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من السفر إليهما إلا للضرورة مع استمرار العمليات العسكرية بين طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم الإثنين "إنها تنصح الرعايا البريطانيين بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلا للضرورة.
وطلبت الوزارة من جميع البريطانيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة الإبلاغ عن أماكن وجودهم هناك، ليتسنى إطلاعهم على مستجدات نصائح السفر.
ر ش
09/10/2023 15:28:11

MENAFN09102023000117011021ID1107215705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث