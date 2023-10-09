بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية، أنها حدثت نصائحها للسفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من السفر إليهما إلا للضرورة مع استمرار العمليات العسكرية بين طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم الإثنين "إنها تنصح الرعايا البريطانيين بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلا للضرورة.

وطلبت الوزارة من جميع البريطانيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة الإبلاغ عن أماكن وجودهم هناك، ليتسنى إطلاعهم على مستجدات نصائح السفر.

ر ش

09/10/2023 15:28:11