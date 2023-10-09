الجيش الإسرائيلي: تسلل عناصر من لبنان إلى الجليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا)- أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "ورود تقارير عن تسلل عدد من المشتبه بهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، حيث تنتشر قوات الجيش في المنطقة".
وبحسب القناة 12، فإن الشبهات تشير إلى تسلل 4 أشخاص من لبنان إلى المنطقة الواقعة في محيط قرية عرب العرامشة الحدودية بالجليل.
وأصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لسكان البلدات الإسرائيلية المحاذية للمناطق الحدودية جنوب لبنان، بالتزام المنازل وعدم مغادرتها.
وأشارت القناة 12، إلى أن مروحية عسكرية أطلقت النار على المشتبه بهم، وسط سماع تبادل لإطلاق النار في المنطقة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
09/10/2023 15:33:05
MENAFN09102023000117011021ID1107215704
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