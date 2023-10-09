الجيش الإسرائيلي: تسلل عناصر من لبنان إلى الجليل

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا)- أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "ورود تقارير عن تسلل عدد من المشتبه بهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، حيث تنتشر قوات الجيش في المنطقة".

وبحسب القناة 12، فإن الشبهات تشير إلى تسلل 4 أشخاص من لبنان إلى المنطقة الواقعة في محيط قرية عرب العرامشة الحدودية بالجليل.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لسكان البلدات الإسرائيلية المحاذية للمناطق الحدودية جنوب لبنان، بالتزام المنازل وعدم مغادرتها.

وأشارت القناة 12، إلى أن مروحية عسكرية أطلقت النار على المشتبه بهم، وسط سماع تبادل لإطلاق النار في المنطقة.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

09/10/2023 15:33:05