صدور تعليمات تصنيف حوادث الأمن السيبراني لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الاثنين، تعليمات تصنيف حوادث الأمن السيبراني لسنة 2023.

وقال المركز في بيان اليوم إن هذه التعليمات تهدف إلى تصنيف حوادث الأمن السيبراني وتحديد درجة خطورتها، ومدى تأثر مختلف القطاعات العامة والخاصة بها، من أجل تحقيق الحماية من تهديدات حوادث الأمن السيبراني ومواجهتها بكفاءة.

وأشار المركز إلى أن التعليمات منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به.

--(بترا)

غ ح/ ف ج

09/10/2023 15:22:17