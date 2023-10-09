صدور تعليمات تصنيف حوادث الأمن السيبراني لعام 2023

صدور تعليمات تصنيف حوادث الأمن السيبراني لعام 2023
التاريخ
10/9/2023 2:37:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الاثنين، تعليمات تصنيف حوادث الأمن السيبراني لسنة 2023.
وقال المركز في بيان اليوم إن هذه التعليمات تهدف إلى تصنيف حوادث الأمن السيبراني وتحديد درجة خطورتها، ومدى تأثر مختلف القطاعات العامة والخاصة بها، من أجل تحقيق الحماية من تهديدات حوادث الأمن السيبراني ومواجهتها بكفاءة.
وأشار المركز إلى أن التعليمات منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به.
--(بترا)
غ ح/ ف ج
09/10/2023 15:22:17
MENAFN09102023000117011021ID1107215703
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