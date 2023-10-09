الاحتلال دمر 72 برجا في قطاع غزة
التاريخ
10/9/2023 2:37:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مصادر فلسطينية، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي خلف حتى منتصف الليلة الماضية، دمارا كليا في 72 برجا ومبنى وعمارة سكنية، بإجمالي 619 وحدة هدمت بشكل كلي.
وأشارت في بيان صحفي إلى تضرر 5350 وحدة سكنية جزئيا، منها 171 وحدة باتت غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى قصف عشرات المرافق والمنشآت العامة والخدماتية، ومساجد وفروع للبنوك.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ف ق
09/10/2023 15:32:15
MENAFN09102023000117011021ID1107215702
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