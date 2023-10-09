الاحتلال دمر 72 برجا في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مصادر فلسطينية، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي خلف حتى منتصف الليلة الماضية، دمارا كليا في 72 برجا ومبنى وعمارة سكنية، بإجمالي 619 وحدة هدمت بشكل كلي.

وأشارت في بيان صحفي إلى تضرر 5350 وحدة سكنية جزئيا، منها 171 وحدة باتت غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى قصف عشرات المرافق والمنشآت العامة والخدماتية، ومساجد وفروع للبنوك.

--(بترا)

أ ش/ ن ح/ف ق

09/10/2023 15:32:15