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رابط إلكتروني لبيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة الشؤون السياسية

10/9/2023 2:37:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- نشر ديوان الخدمة المدنية رابطاً إلكترونيًا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة للإعلانات الصادرة عن صندوق تسليف النفقة
ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح الديوان في بيان اليوم الاثنين، أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب من خلال الرابط بالإضافة للاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونيًا من خلال شاشة البيانات.

وأكد الديوان أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً، ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.

--(بترا)


ه ع/م ف/ف ق


09/10/2023 15:09:14

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