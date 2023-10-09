الكرملين يحذر من تورط طرف ثالث بأحداث العنف الفلسطينية الإسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 9 تشرين الأول (بترا)- حذرت موسكو اليوم الاثنين، من خطورة تورط طرف ثالث في النزاع العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددة على ضرورة إنهاء العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي ردا على تحركات الأسطول الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، "روسيا تحذر من خطر تورط طرف ثالث في النزاع العسكري الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف بيسكوف :"من المهم للغاية إيجاد طرق للانتقال إلى نوع ما من عملية التفاوض في أقرب وقت ممكن من أجل الاستمرار في تقليل هذا التصعيد والخروج من نظام حلول القوة".

--(بترا)

س ح/ اح

09/10/2023 15:09:02