الكرملين يحذر من تورط طرف ثالث بأحداث العنف الفلسطينية الإسرائيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 9 تشرين الأول (بترا)- حذرت موسكو اليوم الاثنين، من خطورة تورط طرف ثالث في النزاع العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددة على ضرورة إنهاء العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي ردا على تحركات الأسطول الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، "روسيا تحذر من خطر تورط طرف ثالث في النزاع العسكري الإسرائيلي الفلسطيني".
وأضاف بيسكوف :"من المهم للغاية إيجاد طرق للانتقال إلى نوع ما من عملية التفاوض في أقرب وقت ممكن من أجل الاستمرار في تقليل هذا التصعيد والخروج من نظام حلول القوة".
--(بترا)
س ح/ اح
09/10/2023 15:09:02
MENAFN09102023000117011021ID1107215700
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