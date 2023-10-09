العدوان الإسرائيلي على غزة يخلف 560 شهيدا

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي 560 شهيدا وإصابة 2900 مواطن آخر بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية. --(بترا) ا ش/ ف ج 09/10/2023 15:16:53

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