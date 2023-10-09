العدوان الإسرائيلي على غزة يخلف 560 شهيدا

العدوان الإسرائيلي على غزة يخلف 560 شهيدا
التاريخ
10/9/2023 2:37:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي 560 شهيدا وإصابة 2900 مواطن آخر بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.
--(بترا)
ا ش/ ف ج
09/10/2023 15:16:53
MENAFN09102023000117011021ID1107215699
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