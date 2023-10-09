استشهاد فلسطينييْن في رفح
التاريخ
10/9/2023 2:37:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطينيان، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في رفح، ما أسفر عن استشهاد مواطنين.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
09/10/2023 15:02:14
MENAFN09102023000117011021ID1107215698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.