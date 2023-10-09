استشهاد فلسطينييْن في رفح

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطينيان، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في رفح، ما أسفر عن استشهاد مواطنين. --(بترا) أ ش/ن ح/رق 09/10/2023 15:02:14

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