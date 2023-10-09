كتلة العهد النيابية تستنكر عمليات التدمير والقتل في غزة
التاريخ
10/9/2023 2:37:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- استنكرت كتلة العهد النيابية، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عمليات قمع وتدمير وقتل في قطاع غزة.
وأكدت الكتلة خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب يحيى عبيدات، وقوفها خلف رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لحل القضية الفلسطينية على أساس السلام العادل والمتمثل بحل الدولتين.
وشددت على ضرورة امتثال إسرائيل للقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي تنصف الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
09/10/2023 14:59:33
MENAFN09102023000117011021ID1107215697
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