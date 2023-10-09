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كتلة العهد النيابية تستنكر عمليات التدمير والقتل في غزة

10/9/2023 2:37:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- استنكرت كتلة العهد النيابية، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عمليات قمع وتدمير وقتل في قطاع غزة.
وأكدت الكتلة خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب يحيى عبيدات، وقوفها خلف رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لحل القضية الفلسطينية على أساس السلام العادل والمتمثل بحل الدولتين.
وشددت على ضرورة امتثال إسرائيل للقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي تنصف الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
09/10/2023 14:59:33

MENAFN09102023000117011021ID1107215697

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