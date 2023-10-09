رئيس وأعضاء مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا يؤدُّون القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

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عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أدَّى القسم القانوني، أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السّياحي، وذلك بعد صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهم.

وأدَّى القسم القانوني، سنداً لأحكام المادَّة (7 / ج) من قانون سُلطة إقليم البترا التَّنموي السّياحي، كل من: رئيس مجلس المفوَّضين الدكتور فارس عبد الحافظ البريزات، ونائب الرَّئيس ومفوَّض إدارة المحميَّة الدكتور إسماعيل ناصر أبو عامود، وأعضاء المجلس: أيمن عبد المجيد المجالي، والدكتورة فاطمة إبراهيم الهلالات، والمهندس حمزة سالم العلياني.

وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.

وعمل رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السّياحي الدكتور فارس البريزات قبل تعيينه، رئيساً لمجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجيَّة، وأدار عدداً من المشاريع البحثيَّة حول السّياسات العامَّة خصوصاً في قطاع السّياحة، بما في ذلك قيادة فريق من المختصّين لتصميم استراتيجيَّة تنمية وتطوير المهارات للعاملين في قطاع السّياحة والضّيافة.

كما عُيّن البريزات مُيسّراً للجنة السّياحة في الورشة الاقتصاديَّة التي نظَّمها الدّيوان الملكي الهاشمي عام 2022 والتي انبثقت عنها رؤية التَّحديث الاقتصادي، وعضواً في اللَّجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السّياسيَّة عام 2021، وقبلها وزيراً للشَّباب 2019 – 2020، ومستشاراً ورئيساً ومديراً للدّراسات الاستراتيجيَّة والتَّقييم في مكتب جلالة الملك خلال الأعوام 2012 – 2016.

وتولَّى نائب الرَّئيس ومفوَّض إدارة المحميَّة الدكتور إسماعيل ناصر أبو عامود، موقع عميد كليَّة الآثار والسّياحة في الجامعة الأردنيَّة، ولديه خبرة أكاديميَّة وعمليَّة واسعة في مجال صناعة السّياحة، وهو حائز على درجة الدكتوراة في التَّنمية الاقتصاديَّة في تخصُّص اقتصاد السّياحة من جامعة ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة عام 2011. ودرجتي البكالوريوس والماجستير في الإدارة العامَّة - السّياسات العامَّة.

وعمل عضو المجلس أيمن المجالي مديراً لدائرة التَّطوير في شركة النَّقليات السياحيَّة (جتّ)، ومستشاراً لمجموعة الشَّرق الأوسط الاستثماريَّة، وعضو مجلس إدارة في شركة دارات العقاريَّة، وفي شركة دارات القابضة، ومديراً عامَّا للعلاقات العامَّة والحكوميَّة في شركة الأمواج الدَّوليَّة، وهو مؤسّس شركة سدرا للخدمات العامَّة والدَّعم اللوجستي للمستثمرين، ومديراً عامَّاً لشركة المجموعة السَّادسة للاستشارات، وعمل قبلها في المقاولات.

أمَّا الدكتورة فاطمة الهلالات فقد عملت في موقع المستشار القانوني في سُلطة إقليم البترا التَّنموي السّياحي، ومدير الشُّؤون القانونيَّة، ولديها خبرة في الجانب القانوني المرتبط بالأمور التَّنمويَّة والسّياحيَّة تزيد على 22 عاماً، وهي حاصلة على جائزة الملك عبدالله الثَّاني للتميُّز الوظيفي عن فئة القيادة عام 2016، وتحمل درجة الدكتوراة في القانون الخاص من جامعة مؤتة.

فيما عمل المهندس حمزة العليَّاني عضواً في مجلس إدارة في شركة إدارة الاستثمارات الحكوميَّة، ومديراً عامَّاً في مجموعة الهندسة والتَّنمية (Edgo)، وهي شركة دوليَّة رائدة في مجال الطَّاقة والاستثمارات، وأدار مشاريع للشَّراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن هذه المجموعة، ولديه خبرة لأكثر من 18 عاماً في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أبردين في المملكة المتَّحدة.

--(بترا)





ع ق/ن ح/رق

09/10/2023 15:08:09