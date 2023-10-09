روسيا: دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ضرورة لاستقرار الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 9 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ جميع القرارات الأممية ذات الصلة، من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في موسكو اليوم الاثنين "موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

بدوره، دعا أبو الغيط الى إنهاء القتال بشكل فوري، مؤكدا أن "العنف سيستمر في الشرق الأوسط في ظل بقاء القضية الفلسطينية من دون حل".

--(بترا)

س ح/اح

09/10/2023 14:56:47

