روسيا: دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ضرورة لاستقرار الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 9 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ جميع القرارات الأممية ذات الصلة، من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في موسكو اليوم الاثنين "موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
بدوره، دعا أبو الغيط الى إنهاء القتال بشكل فوري، مؤكدا أن "العنف سيستمر في الشرق الأوسط في ظل بقاء القضية الفلسطينية من دون حل".
--(بترا)
س ح/اح
09/10/2023 14:56:47
MENAFN09102023000117011021ID1107215695
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