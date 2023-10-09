التربية: التسجيل لتكميلية التوجيهي بعد غد الأربعاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول(بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي.

ويبدأ التسجيل يوم الأربعاء، الموافق المقبل وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 26/10/2023، ويشمل كلا من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام 2023، بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2017/2018 فما بعد.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد التاريخ المعلن.

وبينت الوزارة ان التسجيل يتم إلكترونيًا عن طريق الموقع gov)، دون الحاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، فيما تُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق أي فواتيركم (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.

وأوضحت الوزارة ان رسوم الاشتراك لجميع الطلبة المسجلين هي: 20 دينارًا رسم اشتراك للامتحان + 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و5 دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.

وفيما يتعلق بالكتب المقررة للامتحان التكميلي 2023، أوضحت الوزارة ان جميع المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2022/2023 (جيل 2005)، باستثناء المشتركين من الخطط القديمة (جيل 2004 فما قبل) فيسمح لهم في المباحث العلمية (الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية) الاختيار بين الكتب المدرسية القديمة والكتب الجديدة وللمرة الأخيرة.

--(بترا)

م خ/ف ق

09/10/2023 15:06:06