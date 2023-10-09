التربية: التسجيل لتكميلية التوجيهي بعد غد الأربعاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول(بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي.
ويبدأ التسجيل يوم الأربعاء، الموافق المقبل وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 26/10/2023، ويشمل كلا من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام 2023، بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2017/2018 فما بعد.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد التاريخ المعلن.
وبينت الوزارة ان التسجيل يتم إلكترونيًا عن طريق الموقع gov)، دون الحاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، فيما تُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق أي فواتيركم (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.
وأوضحت الوزارة ان رسوم الاشتراك لجميع الطلبة المسجلين هي: 20 دينارًا رسم اشتراك للامتحان + 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و5 دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.
وفيما يتعلق بالكتب المقررة للامتحان التكميلي 2023، أوضحت الوزارة ان جميع المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2022/2023 (جيل 2005)، باستثناء المشتركين من الخطط القديمة (جيل 2004 فما قبل) فيسمح لهم في المباحث العلمية (الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية) الاختيار بين الكتب المدرسية القديمة والكتب الجديدة وللمرة الأخيرة.
--(بترا)
م خ/ف ق
09/10/2023 15:06:06
MENAFN09102023000117011021ID1107215694
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