الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة الطقس

الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة الطقس
التاريخ
10/9/2023 2:37:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي، وفقاً لنشرات دائرة الأرصاد الجوية التي تتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار في أماكن مختلفة من المملكة.
ودعا الناطق الإعلامي في الأمانة، ناصر الرحامنة، المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180).
--(بترا)
ع ع/رق
09/10/2023 14:54:53
MENAFN09102023000117011021ID1107215693
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