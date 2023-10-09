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الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة الطقس

10/9/2023 2:37:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي، وفقاً لنشرات دائرة الأرصاد الجوية التي تتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار في أماكن مختلفة من المملكة.
ودعا الناطق الإعلامي في الأمانة، ناصر الرحامنة، المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180).
--(بترا)
ع ع/رق
09/10/2023 14:54:53

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