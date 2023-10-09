وفد اقتصادي عراقي يبحث أوجه الاستثمار في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 9 تشرين الأول (بترا)- بحث وفد اقتصادي عراقي مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أوجه الاستثمار في المنطقة والتعاون المشترك بينهما فيما يتعلق بالنقل والتجارة بين الأردن والعراق.

وقال رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، إن جزءا من الاقتصاد الأردني والعقبة خاصة يعتمد على التجارة بين المناطق اللوجستية والموانئ الأردنية والعراقية، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا لإنشاء مجمع صناعي لوجستي على الحدود الأردنية العراقية يهدف إلى زيادة حجم النقل والتخزين، يكون عبارة عن منطقة خاصة يملكها الطرفان.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين العراق والأردن في مجال الاستثمار والنقل والتجارة، مبينا أن الأردن والعراق متقدمان في جميع المجالات، لذلك لابد من التعاون بينهما لنقل الخبرات والمعارف خاصة في المجال الاقتصادي.

بدوره، أكد نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مفوض الاقتصاد والسياحة في السلطة المهندس حمزة الحاج حسن، أن الأردن والعراق تربطهما علاقات صداقة وأخوة قديمتان، وبينهما تعاون دائم ومستمر في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية.

ولفت إلى أن أبواب السلطة مفتوحة لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين وتقدم جميع التسهيلات لهم من خلال النافذة الاستثمارية الموحدة.

وقال إن العقبة الخاصة التي تأسست برؤية ملكية، هدفها جذب الاستثمار وأن تكون مقصدا تجاريا ولوجستيا عالميا واستقطاب الاستثمارات من خلال مناطقها اللوجستية وتقديم حوافز وفرص وميزات استثمارية كتخفيض الرسوم الضريبية، وتوفير أراضٍ بأسعار مخفضة للمستثمرين سواء من العراق الشقيق أو أي دول أخرى.

وأكد الحاج حسن، أن القطاع السياحي في العقبة "واعد جدا" إذ حقق هذا العام المركز التاسع عالميا بزيادة أعداد السياح الذين دخلوا للأردن من خلال معابرها البرية والبحرية والجوية.

وأشار إلى أن جميع القطاعات مفتوحة للمستثمرين، وأن العقبة تعتبر مقصدا عالميا للسياحة، وبوابة للتجارة والاستثمار، ونموذجا للتنمية المستدامة.

وثمن دور شركة تطوير العقبة الذراع التنفيذي للسلطة وإنجازاتها لتكون العقبة مدينة ريادية ذكية، تتنوع فيها الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

من جانبه، قال رئيس الوفد، عضو مجلس النواب العراقي، علي الساعدي، إن الأردن والعراق شعب واحد وبينهما علاقات متجذرة وتاريخية"، وإنهما متفاهمان على الصعد كافة، ما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين العراقين على الاستثمار في الأردن.

وأضاف "نحن ماضون في فتح آفاق جديدة لتعزيز الاقتصاد والتبادل التجاري والاستثمار في المنطقة بما يعود على البلدين الشقيقين بالمنفعة .

بدورهم، عرض تجار وأصحاب شركات صناعية في العقبة، أوجه التعاون والاستثمار الممكنة في المدينة والفرص الاستثمارية في مناطق لوجستية تقوم سلطة العقبة بإنشائها لاستقطاب الاستثمارات سواء كانت محلية أو خارجية.

--(بترا)

ا م/ ن ح/ف ق

09/10/2023 14:53:13