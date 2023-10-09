وزيرة التخطيط تبحث ومسؤولة إيطالية تعزيز التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ماريا تريبودي، والتي تزور المملكة في إطار متابعة التعاون التنموي بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بحضور السفير الإيطالي في عمان لوتشانو بيزوتي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، عبرت الوزيرة طوقان عن تقدير الأردن للحكومة الإيطالية لدعمها التنموي المتواصل من خلال مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الإيطالي حول برنامج التعاون التنموي للأعوام (2021 – 2023)، والتي تتضمن دعم قطاعات حيوية من أهمها التعليم والمياه، والسياحة والآثار وغيرها.
وأعربت طوقان عن تطلع الحكومة الأردنية لتجديد مذكرة التفاهم للسنوات الثلاث القادمة بهدف المساهمة في دعم الأولويات الوطنية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
كما أطلعت الوزيرة طوقان المسؤولة الإيطالية على الأولويات التنموية والتحديات الاقتصادية خصوصاً الناتجة عن أزمة اللاجئين السوريين والضغوطات على الخدمات العامة المختلفة مثل التعليم والصحة وغيرها، معربة عن تقديرها لإيطاليا ووقوفها إلى جانب الأردن في التعامل لأزمة اللاجئين السوريين.
من جانبها أشادت المسؤولة الإيطالية بعمق العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، مؤكدة بأن حكومتها ستعمل على تجديد مذكرة التفاهم حول التعاون التنموي بين البلدين، كما ستسعى الى زيادة التعاون وإدامة التنسيق بينهما في مجال السياحة والتعليم والمياه ومختلف المجالات التنموية، مؤكدة في الوقت نفسه دعم بلادها الكامل في تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الأردن.
--(بترا)
و ر/م ف/
09/10/2023 14:51:55
MENAFN09102023000117011021ID1107215691
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