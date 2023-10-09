وزيرة التخطيط تبحث ومسؤولة إيطالية تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ماريا تريبودي، والتي تزور المملكة في إطار متابعة التعاون التنموي بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بحضور السفير الإيطالي في عمان لوتشانو بيزوتي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، عبرت الوزيرة طوقان عن تقدير الأردن للحكومة الإيطالية لدعمها التنموي المتواصل من خلال مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الإيطالي حول برنامج التعاون التنموي للأعوام (2021 – 2023)، والتي تتضمن دعم قطاعات حيوية من أهمها التعليم والمياه، والسياحة والآثار وغيرها.

وأعربت طوقان عن تطلع الحكومة الأردنية لتجديد مذكرة التفاهم للسنوات الثلاث القادمة بهدف المساهمة في دعم الأولويات الوطنية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

كما أطلعت الوزيرة طوقان المسؤولة الإيطالية على الأولويات التنموية والتحديات الاقتصادية خصوصاً الناتجة عن أزمة اللاجئين السوريين والضغوطات على الخدمات العامة المختلفة مثل التعليم والصحة وغيرها، معربة عن تقديرها لإيطاليا ووقوفها إلى جانب الأردن في التعامل لأزمة اللاجئين السوريين.

من جانبها أشادت المسؤولة الإيطالية بعمق العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، مؤكدة بأن حكومتها ستعمل على تجديد مذكرة التفاهم حول التعاون التنموي بين البلدين، كما ستسعى الى زيادة التعاون وإدامة التنسيق بينهما في مجال السياحة والتعليم والمياه ومختلف المجالات التنموية، مؤكدة في الوقت نفسه دعم بلادها الكامل في تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الأردن.

--(بترا)

و ر/م ف/

09/10/2023 14:51:55