ميقاتي: ما يجري في فلسطين نتيجة حتمية لنهج الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 9 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "إن ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية هو نتيجة حتمية لنهج العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومطالبه المحقة".

وأضاف ميقاتي في بيان لرئاسة الحكومة اليوم الاثنين، إن "الحل لهذا الصراع المفتوح على الدم يبدأ بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة إلى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة، سيما مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت عام 2002".

وأكد " أن أولوية الحكومة هي حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، واستمرار الهدوء على الخط الأزرق والالتزام بالقرار الأممي 1701، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا وجوا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة".

وأشار إلى اتصالات أجراها مع الدول الصديقة والشقيقة بشأن "بقاء لبنان بمنأى عن تداعيات الوضع المتفجّر في الأراضي الفلسطينية".

--(بترا)

ف ج/م ف/اح

09/10/2023 15:01:00

