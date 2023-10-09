ميقاتي: ما يجري في فلسطين نتيجة حتمية لنهج الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 9 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "إن ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية هو نتيجة حتمية لنهج العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومطالبه المحقة".
وأضاف ميقاتي في بيان لرئاسة الحكومة اليوم الاثنين، إن "الحل لهذا الصراع المفتوح على الدم يبدأ بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة إلى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة، سيما مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت عام 2002".
وأكد " أن أولوية الحكومة هي حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، واستمرار الهدوء على الخط الأزرق والالتزام بالقرار الأممي 1701، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا وجوا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة".
وأشار إلى اتصالات أجراها مع الدول الصديقة والشقيقة بشأن "بقاء لبنان بمنأى عن تداعيات الوضع المتفجّر في الأراضي الفلسطينية".
--(بترا)
ف ج/م ف/اح
09/10/2023 15:01:00
MENAFN09102023000117011021ID1107215690
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