وزير السياحة يلتقي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال لقائه نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ماريا تريبودي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، خاصة في مشروع "مركز جرش للترميم" الذي يخطط له ليكون مركزا إقليميا للتدريب والترميم.

وناقش الجانبان، المشاريع المندرجة تحت مذكرة التفاهم الأردنية الإيطالية الموقعة عام 2017، والتي تضمنت التزام الحكومة الإيطالية بدعم مبادرات تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لوزارة السياحة، ومنها التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، ودعم الاستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي، ودراسة قياس حجم الفجوة بين العرض والطلب بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية المزودة لتخصصات صناعة السياحة وسوق العمل الفعلي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، تضمنت المذكرة أيضا دراسة واقع المهن السياحية من حيث تحديد ما لا يقل عن 11 من المهن والمهارات ذات الصلة بقطاع السياحة ومساراتها الأكاديمية لتكون محدثة ومبتكرة وفق اتجاهات الأسواق المحلية والعالمية ومتطلبات الكفاءة لصناعة السياحة.

وبينت الوزارة أنه ضمن المشاريع التي تتضمنها المذكرة وجرى مناقشتها، مشروع نظام معلومات الأعمال، إذ تم تطوير منصة تكنولوجية تحليلية لنظام معلومات الأعمال كأداة فعالة لصناع القرار في مجال السياحة، والتي تهدف إلى توفير صورة كاملة عن قطاع السياحة الأردني بناء على مؤشرات سياحية لها علاقة بالأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتكنولوجي وإدارة الوجهات السياحية، ما يساعد صناع القرار وراسمي السياسات على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين النمو الاقتصادي للقطاع السياحي.

كما جرى مناقشة بعض المشاريع المستقبلية التي يرغب الجانبان التعاون بها، كإعادة بناء سور مدينة جرش الأثرية، وترميم قلعة مكاور والمنطقة المحيطة، إضافة إلى التعاون في ترميم المدرج الغربي في أم قيس.

وبحث الجانبان، إمكانية حدوث توأمة بين مدينة بومباي وأم قيس، والتعاون مع الوكالة الإيطالية بمشروع إعادة وصيانة وترميم قلعة الشوبك بالتعاون مع جامعة فلورنس، وصيانة وترميم وسط مدينة مادبا بالتعاون مع جامعة بروجيا الإيطالية، وتطوير متاحف وسط البلد مع الوكالة الإيطالية بالتعاون مع جامعة دي ميلانو.

وحضر الاجتماع، السفير الإيطالي لدى المملكة لوتشيانو بيزوتي، والقنصل العام في السفارة الإيطالية، والأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي.

--(بترا)

ح خ/م ف/رق

09/10/2023 14:49:31