وزير السياحة يلتقي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال لقائه نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ماريا تريبودي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، خاصة في مشروع "مركز جرش للترميم" الذي يخطط له ليكون مركزا إقليميا للتدريب والترميم.
وناقش الجانبان، المشاريع المندرجة تحت مذكرة التفاهم الأردنية الإيطالية الموقعة عام 2017، والتي تضمنت التزام الحكومة الإيطالية بدعم مبادرات تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لوزارة السياحة، ومنها التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، ودعم الاستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي، ودراسة قياس حجم الفجوة بين العرض والطلب بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية المزودة لتخصصات صناعة السياحة وسوق العمل الفعلي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، تضمنت المذكرة أيضا دراسة واقع المهن السياحية من حيث تحديد ما لا يقل عن 11 من المهن والمهارات ذات الصلة بقطاع السياحة ومساراتها الأكاديمية لتكون محدثة ومبتكرة وفق اتجاهات الأسواق المحلية والعالمية ومتطلبات الكفاءة لصناعة السياحة.
وبينت الوزارة أنه ضمن المشاريع التي تتضمنها المذكرة وجرى مناقشتها، مشروع نظام معلومات الأعمال، إذ تم تطوير منصة تكنولوجية تحليلية لنظام معلومات الأعمال كأداة فعالة لصناع القرار في مجال السياحة، والتي تهدف إلى توفير صورة كاملة عن قطاع السياحة الأردني بناء على مؤشرات سياحية لها علاقة بالأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتكنولوجي وإدارة الوجهات السياحية، ما يساعد صناع القرار وراسمي السياسات على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين النمو الاقتصادي للقطاع السياحي.
كما جرى مناقشة بعض المشاريع المستقبلية التي يرغب الجانبان التعاون بها، كإعادة بناء سور مدينة جرش الأثرية، وترميم قلعة مكاور والمنطقة المحيطة، إضافة إلى التعاون في ترميم المدرج الغربي في أم قيس.
وبحث الجانبان، إمكانية حدوث توأمة بين مدينة بومباي وأم قيس، والتعاون مع الوكالة الإيطالية بمشروع إعادة وصيانة وترميم قلعة الشوبك بالتعاون مع جامعة فلورنس، وصيانة وترميم وسط مدينة مادبا بالتعاون مع جامعة بروجيا الإيطالية، وتطوير متاحف وسط البلد مع الوكالة الإيطالية بالتعاون مع جامعة دي ميلانو.
وحضر الاجتماع، السفير الإيطالي لدى المملكة لوتشيانو بيزوتي، والقنصل العام في السفارة الإيطالية، والأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي.
--(بترا)
ح خ/م ف/رق
09/10/2023 14:49:31
MENAFN09102023000117011021ID1107215689
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