ارتفاع القتلى الإسرائيليين إلى 800 والجرحى الى 2400

ارتفاع القتلى الإسرائيليين إلى 800 والجرحى الى 2400
التاريخ
10/9/2023 2:37:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا) - قالت القناة 12 الاسرائيلية اليوم الاثنين إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 800، و 2400 جريح.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للقناة "إن الاشتباكات مع فلسطينيين ما تزال دائرة ما يعني ان هذا العدد ليس نهائيا".
وتتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأقصى.
--(بترا)
م ف/اح
09/10/2023 14:43:49
MENAFN09102023000117011021ID1107215688
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