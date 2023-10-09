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ارتفاع القتلى الإسرائيليين إلى 800 والجرحى الى 2400

10/9/2023 2:37:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الأول (بترا) - قالت القناة 12 الاسرائيلية اليوم الاثنين إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 800، و 2400 جريح.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للقناة "إن الاشتباكات مع فلسطينيين ما تزال دائرة ما يعني ان هذا العدد ليس نهائيا".
وتتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأقصى.
--(بترا)
م ف/اح
09/10/2023 14:43:49

MENAFN09102023000117011021ID1107215688

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