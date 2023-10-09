وزير الأشغال يلتقي السفير الأسترالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن خلال لقائه اليوم الاثنين، السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، بحضور السكرتير الثاني في السفارة رفائيل ماكوين، ومسؤولة الدراسات والأبحاث فرح الحمود، سبل التعاون المشترك في قطاع الإنشاءات.
واستعرض أبو السمن خلال اللقاء واقع العمل في الوزارة، وأبرز المشاريع التي تنفذها في قطاع الطرق والأبنية والمنشآت الحيوية.
وثمن اهتمام الجانب الأسترالي الدائم ببناء تعاون فاعل وناجح مع الأردن في مختلف المجالات، متطلعا إلى زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين سيما في مجالات دعم المشاريع وتبادل الخبرات.
من جهته، ثمن السفير الأسترالي عمليات التطوير والبناء المستمرة في الأردن، مؤكدا تفهم بلاده للدور الإنساني للأردن تجاه اللاجئين وتأثيرات ذلك على البنى التحتية.
وأكد اهتمام أستراليا المستمر بالتعاون مع الأردن، مبديًا استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال الدعم في المشاريع الريادية والاستراتيجية.
- -(بترا)
م ح/م ف/ف ق
09/10/2023 14:40:56
MENAFN09102023000117011021ID1107215687
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