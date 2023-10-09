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وزير الأشغال يلتقي السفير الأسترالي

10/9/2023 2:37:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن خلال لقائه اليوم الاثنين، السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، بحضور السكرتير الثاني في السفارة رفائيل ماكوين، ومسؤولة الدراسات والأبحاث فرح الحمود، سبل التعاون المشترك في قطاع الإنشاءات.
واستعرض أبو السمن خلال اللقاء واقع العمل في الوزارة، وأبرز المشاريع التي تنفذها في قطاع الطرق والأبنية والمنشآت الحيوية.
وثمن اهتمام الجانب الأسترالي الدائم ببناء تعاون فاعل وناجح مع الأردن في مختلف المجالات، متطلعا إلى زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين سيما في مجالات دعم المشاريع وتبادل الخبرات.
من جهته، ثمن السفير الأسترالي عمليات التطوير والبناء المستمرة في الأردن، مؤكدا تفهم بلاده للدور الإنساني للأردن تجاه اللاجئين وتأثيرات ذلك على البنى التحتية.
وأكد اهتمام أستراليا المستمر بالتعاون مع الأردن، مبديًا استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال الدعم في المشاريع الريادية والاستراتيجية.
- -(بترا)
م ح/م ف/ف ق
09/10/2023 14:40:56

MENAFN09102023000117011021ID1107215687

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